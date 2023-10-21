«Я счастлив»: Почеттино прокомментировал упущенные 2:0 против «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил ничью против «Арсенала» (2:2) в 9-м туре АПЛ. Его команда вела 2:0.

«До 77-й минуты мы контролировали игру, не допускали моменты у своих ворот. Мы потеряли два очка. Но я счастлив, что мы были конкурентоспособны.

Михаил Мудрик сыграл хорошо, но ему нужно совершенствоваться. Он не в лучшей форме.

Матч был ближе к 3:0, чем к 2:1», – считает аргентинец.