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    • «Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» и ЦСКА, 12 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА

    Источник: Спортбокс

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