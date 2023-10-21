Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» и ЦСКА, 12 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Главный тренер: Владимир Федотов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА