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    АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура

    Английская Премьер-лига ввела временные ограничения, связанные с израильско-палестинским конфликтом.

    На матчах 9-го тура АПЛ будут запрещены флаги обоих государств.

    В Англии хотят избежать инцидентов на стадионах, спровоцированных ситуацией на Ближнем Востоке.

    • Матчи 9-го тура АПЛ пройдут с 21 по 23 октября.
    • Футболисты будут носить траурные повязки в память о жертвах конфликта.
    • Также перед началом игр будет организована минута молчания.

    Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС. В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.

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    Источник: Daily Mail

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