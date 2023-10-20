АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура

Английская Премьер-лига ввела временные ограничения, связанные с израильско-палестинским конфликтом.

На матчах 9-го тура АПЛ будут запрещены флаги обоих государств.

В Англии хотят избежать инцидентов на стадионах, спровоцированных ситуацией на Ближнем Востоке.

Матчи 9-го тура АПЛ пройдут с 21 по 23 октября.

Футболисты будут носить траурные повязки в память о жертвах конфликта.

Также перед началом игр будет организована минута молчания.

Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС. В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.