АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура

Английская Премьер-лига ввела временные ограничения, связанные с израильско-палестинским конфликтом.
На матчах 9-го тура АПЛ будут запрещены флаги обоих государств.
В Англии хотят избежать инцидентов на стадионах, спровоцированных ситуацией на Ближнем Востоке.
- Матчи 9-го тура АПЛ пройдут с 21 по 23 октября.
- Футболисты будут носить траурные повязки в память о жертвах конфликта.
- Также перед началом игр будет организована минута молчания.
Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС. В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.
Источник: Daily Mail