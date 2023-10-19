Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Экс-спортивный директор «Милана» сообщил, что Черчесов отказался от предложений трех европейских клубов

    Экс-спортивный директор «Милана» сообщил, что Черчесов отказался от предложений трех европейских клубов

    Ариедо Брайда, легендарный спортивный директор «Милана», высказался об интересе со стороны европейских клубов к российскому тренеру Станиславу Черчесову.

    «Когда-то давно один мой друг, известный агент с Балкан познакомил меня с вашим тренером Станиславом Черчесовым. Тот человек уже ушел из жизни, но его сын унаследовал профессию агента и поддерживает связи с Россией. На днях он сказал мне, что Черчесов держит паузу после работы в «Ференцвароше» и недавно отказался от, как минимум, трех предложений из-за границы. Не знаю названий клубов, но один из них, по словам моего собеседника, регулярно выступает в еврокубках», – сказал Брайда.

    • Черчесов находится без работы с 19 июля 2023 года после ухода из венгерского «Ференцвароша».
    • По сообщению СМИ, 60-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Валерий39 37 минут назад

      Один знакомый моего знакомого рассказал о том, что слышал его знакомый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16779

      Алексей З 43 минуты назад

      В Спартак пойдёт Саламыч. Игра стоит свеч.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18092

      Garrincha58 53 минуты назад

      его приглашали в Казахстан Узбекистан или Таджикистан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25313

      bset 1 час назад

      Ждет возвращения в сборную. Сидишь дома, деньги получаешь, нигде не играешь

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+