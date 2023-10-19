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  • Экс-спортивный директор «Милана» сообщил, что Черчесов отказался от предложений трех европейских клубов

Экс-спортивный директор «Милана» сообщил, что Черчесов отказался от предложений трех европейских клубов

19 октября 2023, 16:20
6

Ариедо Брайда, легендарный спортивный директор «Милана», высказался об интересе со стороны европейских клубов к российскому тренеру Станиславу Черчесову.

«Когда-то давно один мой друг, известный агент с Балкан познакомил меня с вашим тренером Станиславом Черчесовым. Тот человек уже ушел из жизни, но его сын унаследовал профессию агента и поддерживает связи с Россией. На днях он сказал мне, что Черчесов держит паузу после работы в «Ференцвароше» и недавно отказался от, как минимум, трех предложений из-за границы. Не знаю названий клубов, но один из них, по словам моего собеседника, регулярно выступает в еврокубках», – сказал Брайда.

  • Черчесов находится без работы с 19 июля 2023 года после ухода из венгерского «Ференцвароша».
  • По сообщению СМИ, 60-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Милан Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Garrincha58
1697726510
его приглашали в Казахстан Узбекистан или Таджикистан
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Валерий39
1697727481
Один знакомый моего знакомого рассказал о том, что слышал его знакомый
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Yuri-Kudryavtsev-google
1697734138
Отказался и правильно сделал. Футбол - категория не только спортивная, но и экономическая, а в контексте отстранения России от евротурниров по основаниям Евросоюза из-за СВО на Украине еще и политическая. В итоге Станислав Саламович по спортивному принципу придерживается отечественной ориентации в футболе, по экономическому сделал отступление в пользу вчерашних союзников по Варшавскому Договору - Польши и Венгрии - в качестве тренера, а ранее в качестве игрока на позиции голкипера - в пользу нейтральной Австрии. Играть на стороне Запада по политическим мотивам сегодня Черчесову не позволяет его гражданская позиция патриота своей страны. Теперь понятно, почему специалист отказался от предложений европейских клубов?
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wlad wm--google
1697744103
Хитрожопый шашлычник
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ZeBolotny
1697788347
В Лиге Чемпионов небось один из клубов регулярно играет.
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