Экс-спортивный директор «Милана» сообщил, что Черчесов отказался от предложений трех европейских клубов

Ариедо Брайда, легендарный спортивный директор «Милана», высказался об интересе со стороны европейских клубов к российскому тренеру Станиславу Черчесову.

«Когда-то давно один мой друг, известный агент с Балкан познакомил меня с вашим тренером Станиславом Черчесовым. Тот человек уже ушел из жизни, но его сын унаследовал профессию агента и поддерживает связи с Россией. На днях он сказал мне, что Черчесов держит паузу после работы в «Ференцвароше» и недавно отказался от, как минимум, трех предложений из-за границы. Не знаю названий клубов, но один из них, по словам моего собеседника, регулярно выступает в еврокубках», – сказал Брайда.

Черчесов находится без работы с 19 июля 2023 года после ухода из венгерского «Ференцвароша».

По сообщению СМИ, 60-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

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