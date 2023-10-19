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    Стало известно, сыграет ли Соболев с «Пари НН»

    Бывший спартаковец Эдуард Мор получил информацию из команды насчет нападающего Александра Соболева.

    Как сказал в эфире «Матч ТВ» Мор, Соболев в ближайшем матче против «Пари НН» выйдет в основе.

    • Накануне, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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