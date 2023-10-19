Стало известно, сыграет ли Соболев с «Пари НН»

Бывший спартаковец Эдуард Мор получил информацию из команды насчет нападающего Александра Соболева.
Как сказал в эфире «Матч ТВ» Мор, Соболев в ближайшем матче против «Пари НН» выйдет в основе.
- Накануне, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!
Источник: «Бомбардир»