Зарема – об отстранении Соболева: «Может, на завтрак в «Спартаке» дают вчерашний борщ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении форварда команды Александра Соболева.

«Соболева отстранили за систематический пропуск командных завтраков? Может, им дают теперь на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на зимнее трансферное окно?

Если серьeзно, то всe ожидаемо. Когда у тренера безграничная власть, то начинаются конфликты как с игроками, так и с сотрудниками. Это классика. Неважно, какой клуб, регион или страна. Должен быть грамотный спортивный директор, который будет предупреждать любые конфликты и вовремя их тушить», – сказала Зарема.

Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!