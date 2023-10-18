Петржела считает, что Соболев становится вторым Дзюбой

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

«Соболев – хороший нападающий для РПЛ. Но он частенько попадет в неприятности. Видимо, у него не самый простой характер. Задача любого тренера заключается в том, чтобы найти подход к каждому футболисту и раскрыть его лучшие качества. Но иногда случаются конфликты. Не знаю, что происходит в «Спартаке», меня это не интересует.

Видимо, Соболев идет по пути Артема Дзюбы – постоянно лезет в скандалы», – сказал Петржела.