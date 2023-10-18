Петржела считает, что Соболев становится вторым Дзюбой

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.
«Соболев – хороший нападающий для РПЛ. Но он частенько попадет в неприятности. Видимо, у него не самый простой характер. Задача любого тренера заключается в том, чтобы найти подход к каждому футболисту и раскрыть его лучшие качества. Но иногда случаются конфликты. Не знаю, что происходит в «Спартаке», меня это не интересует.
Видимо, Соболев идет по пути Артема Дзюбы – постоянно лезет в скандалы», – сказал Петржела.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»