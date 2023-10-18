Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Петржела считает, что Соболев становится вторым Дзюбой

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

    «Соболев – хороший нападающий для РПЛ. Но он частенько попадет в неприятности. Видимо, у него не самый простой характер. Задача любого тренера заключается в том, чтобы найти подход к каждому футболисту и раскрыть его лучшие качества. Но иногда случаются конфликты. Не знаю, что происходит в «Спартаке», меня это не интересует.

    Видимо, Соболев идет по пути Артема Дзюбы – постоянно лезет в скандалы», – сказал Петржела.

    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

    Новости по теме
    Экс-директор «Спартака» усомнился в мужских качествах Соболева 7
    Первый тренер Соболева – о проблемах игрока с дисциплиной: «Мама разрешала его наказывать, можно было шлепнуть по заднице» 2
    Первый тренер Соболева отреагировал на новость о конфликте нападающего с Абаскалем
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5888

      Эном айс 3 минуты назад

      Характера нет. Одна избалованность и самонадеянность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      ramblernasheveverything 12 минут назад

      Соболев идет по пути Артема Дзюбы =====
      Шо ! Теперь еще видео дрочилова Соболева ?
      Так РПЛ превратится в сборище порноактеров.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+