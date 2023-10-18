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    • Кривцов прокомментировал отсутствие у него голов в РПЛ в нынешнем сезоне

    Кривцов прокомментировал отсутствие у него голов в РПЛ в нынешнем сезоне

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал отсутствие на его счету забитых мячей в текущем чемпионате России. Единственный гол в нынешнем сезоне он забил в Кубке страны.

    «Такое ощущение, что меня кто-то заколдовал: моментов стало меньше, а те, что были, я не реализовал. Хотя должен был. Например, в Казани», – сказал Кривцов.

    • После 11 туров РПЛ «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице с 27 очками.
    • В ближайшем матче 21 октября «быки» встретятся в гостях с «Балтикой».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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