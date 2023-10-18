Кривцов прокомментировал отсутствие у него голов в РПЛ в нынешнем сезоне

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал отсутствие на его счету забитых мячей в текущем чемпионате России. Единственный гол в нынешнем сезоне он забил в Кубке страны.
«Такое ощущение, что меня кто-то заколдовал: моментов стало меньше, а те, что были, я не реализовал. Хотя должен был. Например, в Казани», – сказал Кривцов.
- После 11 туров РПЛ «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице с 27 очками.
- В ближайшем матче 21 октября «быки» встретятся в гостях с «Балтикой».
Источник: «Спорт-экспресс»