«Спартак» и «Пари НН» сыграют в матче 12-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 22 октября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Спартак» – «Пари НН»
- победа «Спартака» – 1.72
- ничья – 3.85
- победа «Пари НН» – 5.20
Источник: Бомбардир