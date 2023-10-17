«Балтика» и «Краснодар» сыграют в матче 12-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 21 октября.
- Встреча пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».
- Начало – в 19:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Балтика» – «Краснодар»
- победа «Балтики» – 3.15
- ничья – 3.35
- победа «Краснодара» – 2.41
Источник: Бомбардир