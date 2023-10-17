«Зенит» и «Крылья Советов» сыграют в матче 12-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 22 октября.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Зенит» – «Крылья Советов»
- победа «Зенита» – 1.57
- ничья – 4.40
- победа «Крыльев Советов» – 6.00
Источник: Бомбардир