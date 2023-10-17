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    • Где смотреть матч «Зенит» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 22 октября 2023

    Где смотреть матч «Зенит» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 22 октября 2023

    «Зенит» и «Крылья Советов» сыграют в матче 12-го тура чемпионата России.

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    • Игра состоится в воскресенье, 22 октября.
    • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало – в 16:30 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Крылья Советов»

    Ставки на матч «Зенит» – «Крылья Советов»

    Коэффициенты:

    • победа «Зенита» – 1.57
    • ничья – 4.40
    • победа «Крыльев Советов» – 6.00

    Источник: Бомбардир

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