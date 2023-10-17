В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии

На прошлой неделе в Севилье пропал игрок «Кордобы» из третьей испанской лиги.

18-летний Альваро Прието перестал выходить на связь утром 12 октября после вечеринки в ночном клубе.

Было известно, что футболист опоздал на поезд, затем пытался проехать без билета на следующем рейсе, но его не пустили в вагон.

В итоге 16 октября Прието был найден мертвым между двумя вагонами поезда, не ездившего с 24 августа.

Вскрытие показало, что игрок «Кордобы» умер от удара электрическим током. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Альваро забрался на крышу поезда, после чего его ударило током при касании проводов.