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    «Он царь в сборной». Детский тренер Дзюбы высмеял Карпина

    Детский тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал отсутствие форварда «Локомотива» в заявке сборной России.

    «Это фантастика, почему Артем не играет за такую сборную России! Ну, это Карпин – он царь в сборной и смотрит на ее будущее. Валерий Георгиевич сейчас в ответе за результаты, это его решение. Не хочется фантазировать, но в нынешней ситуации Артем точно помог бы сборной России.

    Сейчас в сборной Карпин смотрит на возраст, а Артему уже больше тридцати. Не хочется говорить «если бы» или «да кабы», но нам, как болельщикам, тяжело и больно смотреть на последние матчи сборной России», – сказал Шупляков.

    • В последний раз Дзюба выходил на поле в составе сборной России в матче чемпионата Европы-2020 против Дании (1:4).
    • Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Вчера, 16 октября, сборная России сыграла вничью с Кенией (2:2).

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    Источник: Sport24

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