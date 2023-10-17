В «Спартаке» рассказали, как проходит восстановление травмированных футболистов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления футболистов московской команды.

– Как дела у тех, кто недавно получил травмы? Например, у Хлусевича и Селихова?

– Все недавно травмированные футболисты успешно проходят восстановление. Динамика положительная. Решение о том, когда именно они сыграют, тренерский штаб примет ближе к матчу, – заявил Зеленов.