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    • В «Спартаке» рассказали, как проходит восстановление травмированных футболистов

    В «Спартаке» рассказали, как проходит восстановление травмированных футболистов

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления футболистов московской команды.

    – Как дела у тех, кто недавно получил травмы? Например, у Хлусевича и Селихова?

    – Все недавно травмированные футболисты успешно проходят восстановление. Динамика положительная. Решение о том, когда именно они сыграют, тренерский штаб примет ближе к матчу, – заявил Зеленов.

    • В следующем матче «Спартак» сыграет у себя дома против «Пари НН». Игра состоится 22 октября. Начало встречи – 14:00 по московскому времени.
    • После 11 туров РПЛ красно-белые идут шестыми с 17 очками.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 17:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      гнида тарасовская 12 минут назад

      Чего тут тайну делать на ровном месте ? Восстанавливаются игроки как обычно - ***** порция жёлудей на обед и дважды к ветеринару на клизмирование .

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