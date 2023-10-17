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    • Мальта – Украина: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 17 октября

    Мальта – Украина: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 17 октября

    Во вторник, 17 октября, сборная Мальты сыграет с Украиной. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

    Мальта

    Сборная Мальты проиграла все шесть матчей в отборочной группе. Команда забила один гол и пропустила пятнадцать голов. Мальта не набрала ни одного балла и ожидаемо потеряла шансы на выход в финальную часть Евро 2024.

    Украина

    Подопечные Сергея Реброва идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. У команды столько же баллов, сколько и у идущей второй Италии. Сборная Украины выиграла три встречи, в одном матче сыграла вничью и потерпела два поражения. Восточноевропейская сборная забила восемь голов, но при этом пропустила три мяча.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд только два матча, в которых по разу побеждали Мальта и Украина. Команды забили друг другу по одному голу.

    Прогноз на матч Мальта – Украина

    Сборная Украины явный фаворит предстоящей встречи. Наверняка команда выиграет этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа сборной Украины (1.24), ТБ 2.5 (1.78).

    Источник: Бомбардир

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