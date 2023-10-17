Во вторник, 17 октября, сборная Мальты сыграет с Украиной. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Мальта

Сборная Мальты проиграла все шесть матчей в отборочной группе. Команда забила один гол и пропустила пятнадцать голов. Мальта не набрала ни одного балла и ожидаемо потеряла шансы на выход в финальную часть Евро 2024.

Украина

Подопечные Сергея Реброва идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. У команды столько же баллов, сколько и у идущей второй Италии. Сборная Украины выиграла три встречи, в одном матче сыграла вничью и потерпела два поражения. Восточноевропейская сборная забила восемь голов, но при этом пропустила три мяча.

Факты о личных встречах

История противостояния команд только два матча, в которых по разу побеждали Мальта и Украина. Команды забили друг другу по одному голу.

Прогноз на матч Мальта – Украина

Сборная Украины явный фаворит предстоящей встречи. Наверняка команда выиграет этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа сборной Украины (1.24), ТБ 2.5 (1.78).