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    • Ван Дейк оценил шансы Нидерландов на выход в финальную часть Евро

    Ван Дейк оценил шансы Нидерландов на выход в финальную часть Евро

    Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу своей команды над Грецией в матче отбора к Евро-2024.

    «Мы играли на ужасном поле – невероятно, что это все еще допустимо на таком уровне. Мы преследовали Грецию, и теперь мы обошли ее благодаря двум победам в очных играх.

    Нужно завершить начатое и добыть путевку на Евро. Мы обязательно сделаем это», – сказал ван Дейк.

    • Матч проходил на стадионе в Афинах и закончился победой Нидерландов со счетом 1:0.
    • Ван Дейк реализовал пенальти на 90+4-й минуте.

    Источник: BBC

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