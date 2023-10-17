Ван Дейк оценил шансы Нидерландов на выход в финальную часть Евро

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу своей команды над Грецией в матче отбора к Евро-2024.

«Мы играли на ужасном поле – невероятно, что это все еще допустимо на таком уровне. Мы преследовали Грецию, и теперь мы обошли ее благодаря двум победам в очных играх.

Нужно завершить начатое и добыть путевку на Евро. Мы обязательно сделаем это», – сказал ван Дейк.