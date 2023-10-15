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    • Звездный футболист АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в пятизвездочном отеле Лондона

    Звездный футболист АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в пятизвездочном отеле Лондона

    Неназваный звeздный футболист АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в пятизвeздочном отеле Лондона, информирует The Sun.

    Согласно данным источника, на вечеринку пригласили девушек-моделей, у которых забирали телефоны на входе в отель, а также заставляли подписать договор о неразглашении при входе в заведение.

    «Там было так много девушек, которые приходили и уходили, что нам пришлось ждать в гараже, пока другие не выйдут из комнат. Это было дико. Они забронировали несколько больших номеров. Организаторы запускали туда девушек одна за другой. В комнатах с девочками было несколько футболистов АПЛ, и некоторые из них лежали в постели вместе. Бар в отеле был бесплатный, поэтому все были под действием спиртного.

    Мы должны были подписать соглашение о неразглашении по прибытии и сдать наши телефоны. Нам сказали, что они не хотят, чтобы мы что-то снимали и выкладывали в социальные сети. Телефоны разрешили оставить только игрокам. Смотрители спускались вниз, поднимали наверх ещe девушек, а через час приходили за новыми. Мы дали клятву хранить тайну. По прибытии в отель нас обыскали, как будто мы проходили через службу безопасности аэропорта», – рассказала одна из посетительниц вечеринки.

    • Вечеринка была организована в мае прошлого года игроком АПЛ, праздновавшим свой день рождения.

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    Источник: The Sun

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