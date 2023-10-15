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  • Звездный футболист АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в пятизвездочном отеле Лондона

Звездный футболист АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в пятизвездочном отеле Лондона

15 октября 2023, 18:16
6

Неназваный звeздный футболист АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в пятизвeздочном отеле Лондона, информирует The Sun.

Согласно данным источника, на вечеринку был приглашены модели, у которых отняли телефоны при входе в отель, а также вынуждали подписать договор о неразглашении.

«Там было так много девушек, которые приходили и уходили, что нам пришлось ждать в гараже, пока другие не выйдут из комнат. Это было дико. Они забронировали несколько больших номеров. Организаторы запускали туда девушек одна за другой. В комнатах с девочками было несколько футболистов АПЛ, и некоторые из них лежали в постели вместе. Бар в отеле был бесплатный, поэтому все были под действием спиртного.

Мы должны были подписать соглашение о неразглашении по прибытии и сдать наши телефоны. Нам сказали, что они не хотят, чтобы мы что-то снимали и выкладывали в социальные сети. Телефоны разрешили оставить только игрокам. Смотрители спускались вниз, поднимали наверх ещe девушек, а через час приходили за новыми. Мы дали клятву хранить тайну. По прибытии в отель нас обыскали, как будто мы проходили через службу безопасности аэропорта», – заявила одна из участниц вечеринки.

  • Отмечается, что вечеринка была организована в мае прошлого года футболистом АПЛ, который отмечал свой день рождения.
  • В данный момент четверка лидирующих команд АПЛ выглядит следующим образом: «Тоттенхэм» (20 очков), «Арсенал» (20), «Манчестер Сити» (18) и «Ливерпуль» (17).
  • Матч открытия следующего тура пройдет между «Ливерпулем» и «Эвертоном» 21 октября. Начало – 14:30 мск.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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NewLife
1697385857
Групповой трах укрепляет командный дух. Надо обратить на это внимание Малышева)
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sunwap
1697386930
С каких пор игра в мафию считается секс вечеринкой? Ох уж эти весельчаки из The Sun.
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Persona_non_Grata
1697387798
Ну вот, а говорили что у них там все геи ... - вот так правда и находит себе пути к головам людей миную пропаганду !!! )))
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sunwap
1697389986
Цитата: "было несколько футболистов АПЛ, и некоторые из них лежали в постели вместе." Всё таки правду говорили.
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Oldtrafford83
1697431233
было несколько футболистов АПЛ, и некоторые из них лежали в постели вместе.- Это были кумиры Михалыча и Алёшки Z))
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