Звездный футболист АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в пятизвездочном отеле Лондона

Неназваный звeздный футболист АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в пятизвeздочном отеле Лондона, информирует The Sun.

Согласно данным источника, на вечеринку был приглашены модели, у которых отняли телефоны при входе в отель, а также вынуждали подписать договор о неразглашении.

«Там было так много девушек, которые приходили и уходили, что нам пришлось ждать в гараже, пока другие не выйдут из комнат. Это было дико. Они забронировали несколько больших номеров. Организаторы запускали туда девушек одна за другой. В комнатах с девочками было несколько футболистов АПЛ, и некоторые из них лежали в постели вместе. Бар в отеле был бесплатный, поэтому все были под действием спиртного.

Мы должны были подписать соглашение о неразглашении по прибытии и сдать наши телефоны. Нам сказали, что они не хотят, чтобы мы что-то снимали и выкладывали в социальные сети. Телефоны разрешили оставить только игрокам. Смотрители спускались вниз, поднимали наверх ещe девушек, а через час приходили за новыми. Мы дали клятву хранить тайну. По прибытии в отель нас обыскали, как будто мы проходили через службу безопасности аэропорта», – заявила одна из участниц вечеринки.