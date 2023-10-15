Смотреть прямую трансляцию матча Грузия и Кипр, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Грузия: Мамардашвили, Кашия, Кверквелия, Лочошвили, Азаров, Мамучашвили, Кочорашвили, Кварацхелия, Китеишвили, Зивзивадзе, Чакветадзе.
Главный тренер: Вилли Саньоль
Кипр: Маил, Каро, Киприану, Гогич, Андреу, Кусулос, Кириаку, Спольярич, Кристофи, Кастанос.
Главный тренер: Темури Кецбая
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Грузия – Кипр
- Поединок можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ»
- Игру покажет «Фонбет»
Источник: Спортбокс