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    • Грузия – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023

    Грузия – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Грузия и Кипр, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Грузия: Мамардашвили, Кашия, Кверквелия, Лочошвили, Азаров, Мамучашвили, Кочорашвили, Кварацхелия, Китеишвили, Зивзивадзе, Чакветадзе.

    Главный тренер: Вилли Саньоль

    Кипр: Маил, Каро, Киприану, Гогич, Андреу, Кусулос, Кириаку, Спольярич, Кристофи, Кастанос.

    Главный тренер: Темури Кецбая

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Грузия – Кипр

    Источник: Спортбокс

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