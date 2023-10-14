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    • Кавазашвили: «Из нынешней сборной России пригласил бы в сборную СССР только одного игрока»

    Кавазашвили: «Из нынешней сборной России пригласил бы в сборную СССР только одного игрока»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что нынешняя сборная России слабее, чем была во времена СССР.

    «Из нынешней сборной я бы только одного человека порекомендовал в сборную СССР, и то с натяжкой.

    Чтобы у нас шло развитие, нужно делать лимит на легионеров – два-три иностранца в команде. И неважно, с кем мы сейчас играем товарищеские матчи, с Камеруном, Кенией или Ираном, надо развивать своих ребят», – сказал Кавазашвили.

    • Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
    • Сборная играет только товарищеские матчи.
    • Ближайший – против Кении (16 октября).

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    Источник: Metaratings

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