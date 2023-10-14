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  • Кавазашвили: «Из нынешней сборной России пригласил бы в сборную СССР только одного игрока»

Кавазашвили: «Из нынешней сборной России пригласил бы в сборную СССР только одного игрока»

14 октября 2023, 21:53
12

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что нынешняя сборная России слабее, чем была во времена СССР.

«Из нынешней сборной я бы только одного человека порекомендовал в сборную СССР, и то с натяжкой.

Чтобы у нас шло развитие, нужно делать лимит на легионеров – два-три иностранца в команде. И неважно, с кем мы сейчас играем товарищеские матчи, с Камеруном, Кенией или Ираном, надо развивать своих ребят», – сказал Кавазашвили.

  • Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
  • Сборная играет только товарищеские матчи.
  • Ближайший – против Кении (16 октября).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1697313985
Кого???...
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russkiisergei
1697315325
надо полностью отменить лимит. сейчас 80% игроков в клубах, только из-за паспорта. им и играть не надо, так прокатит. а, лимит отменят и будут пахать, чтоб получить контракт
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Иван-Мартин-google
1697352273
В топ 5 чемпионатов Европы нет никаких лимитов, ещё платят бездельникам с рос паспортом по 2 мульта в год
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zigbert
1697373633
Ужесточением лимита на легионеров вряд ли можно будет добиться развития футбола у нас в стране. Особенно сейчас когда наложен запрет на все официальные матчи для сборной и клубов.
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Uigur
1697443911
Только одного...?? Из нынешних в сборной СССР не было бы никого!
Ответить
Empers100--google
1697454251
Смотрел недавно как сборную СССР с Михайличенко и Белановым конкретно уделывали голландцы с бельгийцами. Сборная позднего СССР - такой же мусор, как и сегодня.
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sochi-2013
1697875155
Мячи подавать.
Ответить
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