Кавазашвили: «Из нынешней сборной России пригласил бы в сборную СССР только одного игрока»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что нынешняя сборная России слабее, чем была во времена СССР.

«Из нынешней сборной я бы только одного человека порекомендовал в сборную СССР, и то с натяжкой.

Чтобы у нас шло развитие, нужно делать лимит на легионеров – два-три иностранца в команде. И неважно, с кем мы сейчас играем товарищеские матчи, с Камеруном, Кенией или Ираном, надо развивать своих ребят», – сказал Кавазашвили.

Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.

Сборная играет только товарищеские матчи.

Ближайший – против Кении (16 октября).

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