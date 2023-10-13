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  • «Соболев – телега, Чалов – просто смешно»: ветеран ЦСКА заявил об отсутствии в России хороших форвардов

«Соболев – телега, Чалов – просто смешно»: ветеран ЦСКА заявил об отсутствии в России хороших форвардов

13 октября 2023, 22:10
10

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев недоволен современными российскими нападающими.

«Федор Чалов – лучший российский нападающий? Просто смешно. Вчера он прогулял целый тайм против Камеруна (1:0). Хорошо, что хоть гол забил, оправдал своe пребывание на футбольном поле. Так он ничего не сделал.

Александр Соболев – просто телега. Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего. Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Анатолий Бышовец, Григорий Федотов, Эдуард Стрельцов. В России нет хороших нападающих», – сказал Пономарев.

  • Чалова в 2019 году приглашали в АПЛ.
  • Федор становился лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Чалов Федор Соболев Александр Пономарев Владимир
Комментарии (10)
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arrivalgist
1697224595
Так.
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Валерий-Власов-google
1697257587
Интересно, а кто это считает Чалова лучшим российским нападающим?
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Garrincha58
1697263719
Стрельцова не видел Бышевца несколько раз потом был Блохин и всё больше в СССР и потом в РФ их нет и не было конечно было много но такого уровня как эти трое нет
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paracetamol
1697266244
А чё Сергеева наш эстляндский вундеркинд не выпустил?
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k611
1697266631
Был бы у нас нап который играл в топ 5 чемпионате и мячей 20 за сезон забивал было бы здорово. Сейчас действительно нет ярких игроков этого амплуа.
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Спартанец300
1697268846
Ну, что перечислил ветеран советского футбола, они играл более 40 лет назад и футбол был совсем другим. Однако хорошего центрального напа в России нет, не растим будущих звёзд
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alefreddy
1697275632
все так особенного про Чалова не забей был ли он на поле
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