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    • «Соболев – телега, Чалов – просто смешно»: ветеран ЦСКА заявил об отсутствии в России хороших форвардов

    «Соболев – телега, Чалов – просто смешно»: ветеран ЦСКА заявил об отсутствии в России хороших форвардов

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев недоволен современными российскими нападающими.

    «Федор Чалов – лучший российский нападающий? Просто смешно. Вчера он прогулял целый тайм против Камеруна (1:0). Хорошо, что хоть гол забил, оправдал своe пребывание на футбольном поле. Так он ничего не сделал.

    Александр Соболев – просто телега. Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего. Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Анатолий Бышовец, Григорий Федотов, Эдуард Стрельцов. В России нет хороших нападающих», – сказал Пономарев.

    • Чалова в 2019 году приглашали в АПЛ.
    • Федор становился лучшим бомбардиром РПЛ.
    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.

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    Источник: «РБ Спорт»

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