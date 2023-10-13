«Соболев – телега, Чалов – просто смешно»: ветеран ЦСКА заявил об отсутствии в России хороших форвардов

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев недоволен современными российскими нападающими.
«Федор Чалов – лучший российский нападающий? Просто смешно. Вчера он прогулял целый тайм против Камеруна (1:0). Хорошо, что хоть гол забил, оправдал своe пребывание на футбольном поле. Так он ничего не сделал.
Александр Соболев – просто телега. Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего. Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Анатолий Бышовец, Григорий Федотов, Эдуард Стрельцов. В России нет хороших нападающих», – сказал Пономарев.
- Чалова в 2019 году приглашали в АПЛ.
- Федор становился лучшим бомбардиром РПЛ.
- Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
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Источник: «РБ Спорт»