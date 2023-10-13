Полузащитник «Ювентуса» признался, что болен лудоманией

Николо Фаджоли дал признательные показания на допросе в полиции.
Полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбольные матчи.
Он сообщил правоохранителям, что страдает лудоманией и с юношеского возраста активно играет в покер.
При этом футболист уточнил, что никогда не ставил на матчи своих команд.
- Фаджоли грозит дисквалификация как минимум на 3 года.
- Он в «Ювентусе» с 2015 года, в этом сезоне сделал 1 ассист в 6 матчах.
- Лудомания – патологическая склонность к азартным играм.
Источник: Corriere della Sera