Полузащитник «Ювентуса» признался, что болен лудоманией

Николо Фаджоли дал признательные показания на допросе в полиции.

Полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбольные матчи.

Он сообщил правоохранителям, что страдает лудоманией и с юношеского возраста активно играет в покер.

При этом футболист уточнил, что никогда не ставил на матчи своих команд.