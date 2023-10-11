Еще одному полузащитнику «Ювентуса» грозит длительная дисквалификация

Стыдно за старуху!
Дисквалифицировать этот не до клуб в серию В!!!!
«Ювентус» вслед за Полем Погба может лишиться еще одного хавбека.
Французу грозит дисквалификация от двух до четырех лет за допинг, а Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках.
Если вина 22-летнего итальянца будет доказана, его отстранят как минимум на три года.
- Фаджоли в «Ювентусе» с 2015 года.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 6 матчах.
- Рыночная стоимость полузащитника – 35 миллионов евро.