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    • Еще одному полузащитнику «Ювентуса» грозит длительная дисквалификация

    Еще одному полузащитнику «Ювентуса» грозит длительная дисквалификация

    «Ювентус» вслед за Полем Погба может лишиться еще одного хавбека.

    Французу грозит дисквалификация от двух до четырех лет за допинг, а Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках.

    Если вина 22-летнего итальянца будет доказана, его отстранят как минимум на три года.

    • Фаджоли в «Ювентусе» с 2015 года.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • Рыночная стоимость полузащитника – 35 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3181

      Болотоход 1 час назад

      Стыдно за старуху!
      Дисквалифицировать этот не до клуб в серию В!!!!

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