Еще одному полузащитнику «Ювентуса» грозит длительная дисквалификация

«Ювентус» вслед за Полем Погба может лишиться еще одного хавбека.

Французу грозит дисквалификация от двух до четырех лет за допинг, а Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках.

Если вина 22-летнего итальянца будет доказана, его отстранят как минимум на три года.