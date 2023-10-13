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    Португалия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Португалия и Словакия, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы команд:

    Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Силва, Далот, Фернандеш, Пальинья, Витинья, Жота, Роналду, Силва.

    Главный тренер: Роберто Мартинес

    Словакия: Дубравка, Томич, Дьюмбер, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Лоботка, Бенеш, Шранц, Боженик, Мак.

    Главный тренер: Франческо Кальцона

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Португалия – Словакия

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    Источник: Спортбокс

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