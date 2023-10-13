Смотреть прямую трансляцию матча Португалия и Словакия, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы команд:

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Силва, Далот, Фернандеш, Пальинья, Леау, Рамуш, Роналду, Силва.

Главный тренер: Роберто Мартинес

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Куцка, Лоботка, Боженик, Шранц, Мак.

Главный тренер: Франческо Кальцона

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Португалия – Словакия