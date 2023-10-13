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    • Добровинский назвал максимально возможный срок бана России от УЕФА и ФИФА

    Добровинский назвал максимально возможный срок бана России от УЕФА и ФИФА

    Адвокат, болельщик «Динамо» Александр Добровинский дал прогноз на возвращении России в международный футбол.

    «Первая сборная живет вместе со своей страной и, наоборот, страна живет вместе с первой сборной. В то же время МОК временно вообще отстранил Россию. Я думаю, что это все закончится вместе с конфликтом на Украине, когда будет подписано некое мировое соглашение. И я очень надеюсь, что это произойдет скоро, к этому очень много предпосылок, но мы здесь уже уходим в политику.

    Мой прогноз: сборную России вернут в международные турниры в срок до двух лет», – сказал юрист.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший – против Кении (16 октября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6541

      subbotaspartak 1 час назад

      МОК отстранил за присоединение новых территорий, мы их приняли навсегда...

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