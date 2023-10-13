Добровинский назвал максимально возможный срок бана России от УЕФА и ФИФА

Адвокат, болельщик «Динамо» Александр Добровинский дал прогноз на возвращении России в международный футбол.

«Первая сборная живет вместе со своей страной и, наоборот, страна живет вместе с первой сборной. В то же время МОК временно вообще отстранил Россию. Я думаю, что это все закончится вместе с конфликтом на Украине, когда будет подписано некое мировое соглашение. И я очень надеюсь, что это произойдет скоро, к этому очень много предпосылок, но мы здесь уже уходим в политику.

Мой прогноз: сборную России вернут в международные турниры в срок до двух лет», – сказал юрист.