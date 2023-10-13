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    • Зинедин Зидан – новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

    Зинедин Зидан – новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

    «Улица Гусева» – программа известного комментатора о звeздах мирового футбола.

    На YouTube-канале «Суперлига» вышел восьмой выпуск программы «Улица Гусева», в которой известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает о непревзойденном французском футболисте и тренере Зинедине Зидане.

    Вы узнаете о самом сложном сезоне в карьере игрока, о том, кто придумал ему прозвище «Зизу», в честь какого футболиста Зидан назвал своего сына, а также о розыгрыше французской радиостанции перед решающем матчем «трeхцветных».

    Смотрите новый выпуск и выиграйте приз! Для этого угадайте, кто станет героем следующей «Улицы Гусева». Все подробности в описании видео https://www.youtube.com/watch?v=x5WJXmndfFw

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    Источник: Бомбардир

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