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    • Алексей Миранчук ответил фанату, который попросил его не переходить в «Зенит»

    Алексей Миранчук ответил фанату, который попросил его не переходить в «Зенит»

    Алексей Миранчук пообщался с болельщиками после матча сборных России и Камеруна. Полузащитник «Аталанты» вышел во втором тайме.

    – Скажите что-нибудь болельщикам «Локомотива».

    – Всем большой привет. Посмотрим, может, еще увидимся.

    – Все переживают, что ты не играешь в Италии.

    – Это же футбол. Сегодня не играю, завтра – играю. Главное – быть готовым.

    – Главное – в «Зенит» не уходи.

    – Я вас тоже помню и никогда не забуду.

    Миранчук в этом сезоне отыграл три матча за «Аталанту». В общей сложности он провел на поле 56 минут.

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    Источник: «РБ Спорт»

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