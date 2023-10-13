Алексей Миранчук ответил фанату, который попросил его не переходить в «Зенит»

Алексей Миранчук пообщался с болельщиками после матча сборных России и Камеруна. Полузащитник «Аталанты» вышел во втором тайме.
– Скажите что-нибудь болельщикам «Локомотива».
– Всем большой привет. Посмотрим, может, еще увидимся.
– Все переживают, что ты не играешь в Италии.
– Это же футбол. Сегодня не играю, завтра – играю. Главное – быть готовым.
– Главное – в «Зенит» не уходи.
– Я вас тоже помню и никогда не забуду.
Миранчук в этом сезоне отыграл три матча за «Аталанту». В общей сложности он провел на поле 56 минут.
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Источник: «РБ Спорт»