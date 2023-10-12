Модрич высказался о сокращении игрового времени в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о своем отношении к потере места в стартовом составе команды.

«Для меня это новая ситуация. Я не играю так, как раньше и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего, лучше всего готовлюсь к матчам.

Возможно, у этой ситуации есть какие-то плюсы для будущего, но я хочу играть каждые три дня. Чувствую себя хорошо, я полон энергии.

Это нормальный процесс, я это принимаю, надо морально к этому подготовиться и идти дальше», – заявил хавбек.