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    Модрич высказался о сокращении игрового времени в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о своем отношении к потере места в стартовом составе команды.

    «Для меня это новая ситуация. Я не играю так, как раньше и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего, лучше всего готовлюсь к матчам.

    Возможно, у этой ситуации есть какие-то плюсы для будущего, но я хочу играть каждые три дня. Чувствую себя хорошо, я полон энергии.

    Это нормальный процесс, я это принимаю, надо морально к этому подготовиться и идти дальше», – заявил хавбек.

    • В этом сезоне Модрич провел 9 неполных матчей (суммарно 391 минута).
    • В сентябре хорвату исполнилось 38 лет.
    • Его контракт с «Реалом» истекает в следующем году.

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    Источник: Jutarnji list

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