Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Камеруна, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов (К), Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.
Главный тренер: Валерий Карпин
Камерун: Онана, Ву, Мбаизо, Кастеллетто, Толо, Кемен, Ондуа, Мбеумо, Токо-Экамби, Нгамале, Абубакар.
Главный тренер: Ригобер Сонг
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Россия – Камерун
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ».
- Игру также будет будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»