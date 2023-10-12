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    • Россия – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября

    Россия – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Камеруна, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов (К), Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Камерун: Онана, Ву, Мбаизо, Кастеллетто, Толо, Кемен, Ондуа, Мбеумо, Токо-Экамби, Нгамале, Абубакар.

    Главный тренер: Ригобер Сонг

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Россия – Камерун

    Россия-Камерун смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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