Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Камеруна, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов (К), Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.

Главный тренер: Валерий Карпин

Камерун: Онана, Ву, Мбаизо, Кастеллетто, Толо, Кемен, Ондуа, Мбеумо, Токо-Экамби, Нгамале, Абубакар.

Главный тренер: Ригобер Сонг

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Россия – Камерун