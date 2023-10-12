Рахимов назвал плюсом вылет «Рубина» из Кубка России

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о вылете казанской команды из Кубка России.

– Вылет из Кубка России должен помочь «Рубину» сосредоточиться на борьбе в РПЛ?

– Конечно, у нас будет более тщательный план подготовки к играм в течение недели. С одной стороны, это плюс, с другой – минус, – сказал Рахимов.