Рахимов назвал плюсом вылет «Рубина» из Кубка России

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о вылете казанской команды из Кубка России.
– Вылет из Кубка России должен помочь «Рубину» сосредоточиться на борьбе в РПЛ?
– Конечно, у нас будет более тщательный план подготовки к играм в течение недели. С одной стороны, это плюс, с другой – минус, – сказал Рахимов.
- После пяти матчей Кубка России «Рубин» лишился шансов на выход в плей‑офф турнира. Казанцы занимают четвертое место в группе с 4 очками. Выше идут «Ростов» (8 очков), «Урал» (8 очков) и «Локомотив» (10 очков).
- В РПЛ «Рубин» идет 10-м с 12 очками.
Источник: «Матч ТВ»