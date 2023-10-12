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    Рахимов назвал плюсом вылет «Рубина» из Кубка России

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о вылете казанской команды из Кубка России.

    – Вылет из Кубка России должен помочь «Рубину» сосредоточиться на борьбе в РПЛ?

    – Конечно, у нас будет более тщательный план подготовки к играм в течение недели. С одной стороны, это плюс, с другой – минус, – сказал Рахимов.

    • После пяти матчей Кубка России «Рубин» лишился шансов на выход в плей‑офф турнира. Казанцы занимают четвертое место в группе с 4 очками. Выше идут «Ростов» (8 очков), «Урал» (8 очков) и «Локомотив» (10 очков).
    • В РПЛ «Рубин» идет 10-м с 12 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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