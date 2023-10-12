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Уткин: «Талалаева в Медиалиге смешают с говном за неделю»

12 октября 2023, 09:00
1

Куратор «Эгриси» Василий Уткин считает, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев недолго проработал бы в Медиалиге.

«А насчет тренеров Медиалиги. Мне кажется, что главное Талалаеву не соваться в эту историю. Сожрут.

Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю.

Причем с говном настолько жутким, что он себе даже не может представить эту консистенцию.

На мой взгляд, Влад Радимов куда более органичен в презентационной роли. Как вежливо и мило, оставаясь самим собой, он вошел в мир медиафутбола.

Переписки со Слоном, остроумные шутки над 2Drots. Сравните это с тарабарщиной Талалаева, который после матча в Кубке назвал Слона Ослом. Ну не мудак, а?« – сказал Уткин.

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Источник: Sports.ru
Россия. Первая лига Медиафутбол Химки Талалаев Андрей Уткин Василий
Комментарии (1)
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моэм
1697111294
То что МЕДИАлига - выгребная яма все знают и без Уткина ....а Талалаев , как любой нормальный человек . зловонные места обходит .
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