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    Уткин: «Талалаева в Медиалиге смешают с говном за неделю»

    Куратор «Эгриси» Василий Уткин считает, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев недолго проработал бы в Медиалиге.

    «А насчет тренеров Медиалиги. Мне кажется, что главное Талалаеву не соваться в эту историю. Сожрут.

    Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю.

    Причем с говном настолько жутким, что он себе даже не может представить эту консистенцию.

    На мой взгляд, Влад Радимов куда более органичен в презентационной роли. Как вежливо и мило, оставаясь самим собой, он вошел в мир медиафутбола.

    Переписки со Слоном, остроумные шутки над 2Drots. Сравните это с тарабарщиной Талалаева, который после матча в Кубке назвал Слона Ослом. Ну не мудак, а?« – сказал Уткин.

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    Источник: Sports.ru

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