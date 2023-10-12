Уткин: «Талалаева в Медиалиге смешают с говном за неделю»

Куратор «Эгриси» Василий Уткин считает, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев недолго проработал бы в Медиалиге.

«А насчет тренеров Медиалиги. Мне кажется, что главное Талалаеву не соваться в эту историю. Сожрут.

Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю.

Причем с говном настолько жутким, что он себе даже не может представить эту консистенцию.

На мой взгляд, Влад Радимов куда более органичен в презентационной роли. Как вежливо и мило, оставаясь самим собой, он вошел в мир медиафутбола.

Переписки со Слоном, остроумные шутки над 2Drots. Сравните это с тарабарщиной Талалаева, который после матча в Кубке назвал Слона Ослом. Ну не мудак, а?« – сказал Уткин.