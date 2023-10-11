Футболисты «Манчестер Юнайтед» настроены против тен Хага по двум причинам

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага есть проблемы внутри команды.
Футболисты настроены против голландского специалиста, утверждает экс-форвард «МЮ» Алан Бразил, ссылаясь на источник в раздевалке.
По его словам, игрокам «Юнайтед» не понравилось, как тен Хаг в прошлом году обращался с Криштиану Роналду.
Также они недовольны отстранением Джейдона Санчо. Тренер сказал, что 23-летний вингер плохо тренировался, хотя одноклубники отмечают его старание на занятиях. В итоге Санчо публично ответил тен Хагу, за что был исключен из состава.
- «МЮ» набрал 12 очков в 8 турах АПЛ и идет на 10-м месте.
- В Лиге чемпионов команда стартовала с 2 поражений.
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