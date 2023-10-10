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  • Мостовой назвал цель Абаскаля в «Спартаке»: «Он ее выполнил»

Мостовой назвал цель Абаскаля в «Спартаке»: «Он ее выполнил»

10 октября 2023, 22:29
5

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль [ничьей с ЦСКА (2:2)] выиграл себе еще время. Посмотрим, что покажет «Спартак» после перерыва на матчи сборных.

Чего жду? Да ничего не жду. У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдет. У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое еще чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», – сказал Мостовой.

  • Испанец в команде 2-й сезон.
  • Зимой контракт был переподписан до 2025 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (5)
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derrik2000
1696968901
Солидарен.
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Игорь-Фильченко-google
1696999240
Точно.
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oyabun
1697005312
В этот раз абсолютно в точку высказался. Совершенно верно. За исключением того, что и болельщики уже ничего хорошего от Абаскаля не ожидают.
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Amorphis
1697009334
Ну дайте уж какую нибудь должность царю)
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