Мостовой назвал цель Абаскаля в «Спартаке»: «Он ее выполнил»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль [ничьей с ЦСКА (2:2)] выиграл себе еще время. Посмотрим, что покажет «Спартак» после перерыва на матчи сборных.

Чего жду? Да ничего не жду. У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдет. У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое еще чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», – сказал Мостовой.

Испанец в команде 2-й сезон.

Зимой контракт был переподписан до 2025 года.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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