Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой назвал цель Абаскаля в «Спартаке»: «Он ее выполнил»

    Мостовой назвал цель Абаскаля в «Спартаке»: «Он ее выполнил»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль [ничьей с ЦСКА (2:2)] выиграл себе еще время. Посмотрим, что покажет «Спартак» после перерыва на матчи сборных.

    Чего жду? Да ничего не жду. У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдет. У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое еще чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», – сказал Мостовой.

    • Испанец в команде 2-й сезон.
    • Зимой контракт был переподписан до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

    Новости по теме
    «Без проблем найдет работу в Европе»: агент – об Абаскале 16
    Директор Chery в России: «Про «Спартак» теперь больше знают в Китае»
    Глава «Пари НН» готов провести переговоры с «Реалом» по Юрану 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2023 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+