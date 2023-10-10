Мостовой назвал цель Абаскаля в «Спартаке»: «Он ее выполнил»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль [ничьей с ЦСКА (2:2)] выиграл себе еще время. Посмотрим, что покажет «Спартак» после перерыва на матчи сборных.

Чего жду? Да ничего не жду. У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдет. У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое еще чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», – сказал Мостовой.