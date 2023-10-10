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    • Карпин: «Нет никаких гарантий, что я останусь в сборной России»

    Карпин: «Нет никаких гарантий, что я останусь в сборной России»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал новый комментарий по поводу своего будущего в национальной команде.

    «Нет никаких гарантий, что я останусь. У любого человека может случиться так, что он скажет – все, я поехал.

    Когда это случится? Может через год, может через пять, может никогда. В этом ничего такого», – сказал Карпин.

    • Семья тренера летом уедет на ПМЖ в Эстонию – его жена подтвердила.
    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Из-за санкций ФИФА и УЕФА команда проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5828

      Эном айс 4 часа назад

      Да как -то похрен. Не то время для гарантий.
      Хоть Григоряна. По крайней мере будет веселее.

      2
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      Рейтинг: +7342

      sochi-2013 4 часа назад

      Облом! Прочитал заголовок, порадовался, прочитал статью- облом!!!!!!!

      1
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