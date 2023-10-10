Карпин: «Нет никаких гарантий, что я останусь в сборной России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал новый комментарий по поводу своего будущего в национальной команде.
«Нет никаких гарантий, что я останусь. У любого человека может случиться так, что он скажет – все, я поехал.
Когда это случится? Может через год, может через пять, может никогда. В этом ничего такого», – сказал Карпин.
- Семья тренера летом уедет на ПМЖ в Эстонию – его жена подтвердила.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Из-за санкций ФИФА и УЕФА команда проводит только товарищеские матчи.
Источник: «Чемпионат»