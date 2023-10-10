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    • Хорватия – Турция: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 12 октября

    Хорватия – Турция: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 12 октября

    В четверг, 12 октября, сборная Хорватии на своем поле сыграет с Турцией. Игра состоится в рамках 7 тура отборочного цикла ЧЕ-2024. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

    Хорватия

    Команда лидирует в группе, имея в своем активе 10 очков. Сборная Хорватии в четырех матчах одержала три победы и один раз сыграла вничью. Команда забила девять голов и пропустила только один мяч. Отметим, что у Хорватии столько же очков, сколько и у идущей второй Турции, однако команда имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

    Турция

    Сборная Турции идет на втором месте с 10 очками. Команда в пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. Турция забила восемь голов, но при этом пропустила шесть мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 11 матчей, в которых четыре раза побеждала Хорватия, а в одной встрече была зафиксирована победа Турции. Остальные игры закончились ничьей.

    Прогноз на матч Хорватия – Турция

    Сборная Хорватии, несмотря на одинаковое количество очков с Турцией, является фаворитом предстоящей встречи. На наш взгляд, подопечные Златко Далича выиграют этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа сборной Хорватии (1.74).

    Источник: Бомбардир

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