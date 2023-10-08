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    • «Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    «Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Манчестер Сити», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 18:30 по московскому времени. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», арбитром матча будет Майкл Оливер.

    «Арсенал» идет на 3 месте в турнирной таблице с 17 очками. Из последних 5 матчей игроки «Арсенала» смогли одержать 3 победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение от «Ланса» в Лиге чемпионов. В последнем матче АПЛ «Арсенал» обыграл «Борнмут» со счетом 4:0.

    «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в таблице чемпионата с 18 очками, в последних 5 матчах команда одержала 3 победы и 2 раза потерпела поражение. Последний матч «Манчестер Сити» провели с «Лейпцигом» и одержали победу со счетом 3:1.

    В последних двух матчах АПЛ команда потерпела поражение, первое от «Вулверхемптона» со счетом 2:1, второе от «Ньюкасла» со счетом 1:0.

    Стартовые составы на матч:

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Эдегор, Райс, Троссард, Жезус, Нкетиа.

    Главный тренер: Микель Артета

    «Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аке, Ковачич, Альварес, Силва, Фоден, Льюис, Холанд.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити»

    Арсенал-Манчестер Сити смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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