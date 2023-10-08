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    • «Наполи» – «Фиорентина»: прогноз на матч 8 тура Серии А, 8 октября

    «Наполи» – «Фиорентина»: прогноз на матч 8 тура Серии А, 8 октября

    В воскресенье, 8 октября, «Наполи» на своем поле сыграет с «Фиорентиной». Матч состоится в рамках 8 тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 21:45 по мск.

    «Наполи»

    Неаполитанцы идут пока на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. Команда отстает от лидирующих миланских клубов на четыре очка. А в активе «Наполи» четыре победы, две ничьи, а также одно поражение. Команда наколотила 16 голов, но при этом пропустила шесть мячей.

    «Фиорентина»

    Команда идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. «Фиорентина» выиграла четыре встречи, в двух поединках сыграла вничью и потерпела одно поражение. Подопечные Винченцо Итальяно наколотили 15 голов, но при этом пропустили 10 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 168 игр, в которых «Наполи» выиграл 61 матч. 58 раз побеждала «Фиорентина». Подопечные Гарсии забили 195 мячей, а «Фиорентина» отличилась 207 голами.

    Прогноз на матч «Наполи» – «Фиорентина»

    Обе команды соседствуют в турнирной таблице, но, несмотря на это, неаполитанцы выглядят фаворитом встречи. Предположим, что команда подтвердит свой статус и победит в этом матче. Наш прогноз – победа «Наполи» (1.66).

    Источник: Бомбардир

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