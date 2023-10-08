Стал известен доход Дзюбы и Слуцкого от сотрудничества с букмекером

Управляющий партнeр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев отреагировал на подписание коллегами из «Лиги ставок» нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого.

Дзюба и Слуцкий уже записали промо-ролик для букмекера.

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Слуцкий без работы почти год.

«Хотели мы Дзюбу подписать. Мучались, спорили, сомневались... С одной стороны, он топ по узнаваемости (по всем опросам, которые проводили), с другой – ниже плинтуса по имиджу (также по опросам).

Вспоминая то, что предлагали нам, оцениваю, что контракт для «Лиги ставок» на него одного обошелся от 30 миллионов рублей. Думаю, вместе со Слуцким в дуэте вышло около 50 миллионов.

На мой взгляд, это слишком большие деньги за такой спорный результат.

Хотя говорят, что в следующем сезоне Медиалиги они вдвоем свою команду будут делать. С другой стороны, вряд ли команда Медиалиги вошла в стоимость контракта. Соответственно, поедет допником еще на +20 миллионов», – написал по ситуации Сергеев.

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