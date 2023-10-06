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    «Дженоа» – «Милан»: прогноз на матч 8 тура Серия А, 7 октября

    В субботу, 7 октября, «Дженоа» на своем поле сыграет с «Миланом». Игра состоится в рамках 8 тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 21:45 по мск.

    «Дженоа»

    Генуэзцы идут на 13 месте в турнирной таблице. Команда выиграла два матча, в двух встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. «Дженоа» забила десять голов и пропустила 11 мячей. В активе команды Альберто Джилардино восемь голов.

    «Милан»

    Подопечные Пиолы идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Команда выиграла шесть встреч, проиграла один матч и ни разу не сыграла вничью. «Милан» отличился 15 голами, но при этом команда пропустила восемь голов.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 152 игры, в которых «Дженоа» выиграла 37 матчей. 69 раз побеждал «Милан». Подопечные Джилардино забили 170 мячей, а «Милан» отличился 237 голами.

    Прогноз на матч «Дженоа» – «Милан»

    На наш взгляд, в предстоящей встрече «Милан» выглядит фаворитом матча. Команда Пиолы, наверняка, выиграет эту встречу с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Милана» (1.97).

    Источник: Бомбардир

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    06.10.2023 20:34
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