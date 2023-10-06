Холанд: «Во время матчей я выхожу из тела и становлюсь зомби»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих ощущениях во время матча.
«Меня критикуют за то, что я не касаюсь мяча во время игр. Я могу опуститься ниже и коснуться мяча пару раз, но обычно я торчу впереди, делаю круги, словно двигаюсь в своем собственном мире...
Это трудно объяснить. Я выхожу из своего тела и становлюсь зомби, вроде как отключаюсь. Смотрю по сторонам, ищу шанс забить. И когда он появляется, я должен быть готов, понимаете?
Нет, я все еще включен, но в то же время я брожу там и сканирую все. Думаю, что может случиться, если мяч попадет в то или иное место.
Когда команда строит атаку от обороны, я знаю, что мне не нужно вмешиваться. Я жду подходящего момента», – заявил норвежский бомбардир.
- Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах прошлого сезона.
- Он помог «Сити» выиграть первый требл в истории.
- В этом сезоне нападающий оформил 8+2 в 11 играх.
Источник: The Telegraph