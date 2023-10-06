Холанд: «Во время матчей я выхожу из тела и становлюсь зомби»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих ощущениях во время матча.

«Меня критикуют за то, что я не касаюсь мяча во время игр. Я могу опуститься ниже и коснуться мяча пару раз, но обычно я торчу впереди, делаю круги, словно двигаюсь в своем собственном мире...

Это трудно объяснить. Я выхожу из своего тела и становлюсь зомби, вроде как отключаюсь. Смотрю по сторонам, ищу шанс забить. И когда он появляется, я должен быть готов, понимаете?

Нет, я все еще включен, но в то же время я брожу там и сканирую все. Думаю, что может случиться, если мяч попадет в то или иное место.

Когда команда строит атаку от обороны, я знаю, что мне не нужно вмешиваться. Я жду подходящего момента», – заявил норвежский бомбардир.