«Ман Сити» обсудит с Холандом продление контракта с увеличением зарплаты

у него в контракте есть пункт, что с сезона 2024 отступные за него будут 200 лямов. и тут к гадалке не ходи: если реал не заполучит бесплатного мбаппу в следующем сезоне - то холанду не отвертеться от перехода в мадрид, только идиот откажется. реал так и так заплатит огромные деньги, хоть подъёмные, агентские и проч. за мбаппу - либо вложит их в холанда. последний вариант лучше, имхо.
«Манчестер Сити» собирается предложить нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.
По данным журналиста Daily Mail Джека Гогэна, «Ман Сити» проведет переговоры с норвежцем о продлении контракта до 2028 года или на более долгий срок. Действующее соглашение рассчитано до 2027 года
Чемпион Англии прошлого сезона предложит Холанду увеличение зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю и существенные бонусы.
- Холанд в «Сити» год.
- В прошлом сезоне он помог клубу оформить требл.
- Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).