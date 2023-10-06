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    • «Ман Сити» обсудит с Холандом продление контракта с увеличением зарплаты

    «Ман Сити» обсудит с Холандом продление контракта с увеличением зарплаты

    «Манчестер Сити» собирается предложить нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.

    По данным журналиста Daily Mail Джека Гогэна, «Ман Сити» проведет переговоры с норвежцем о продлении контракта до 2028 года или на более долгий срок. Действующее соглашение рассчитано до 2027 года

    Чемпион Англии прошлого сезона предложит Холанду увеличение зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю и существенные бонусы.

    • Холанд в «Сити» год.
    • В прошлом сезоне он помог клубу оформить требл.
    • Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

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    Источник: твиттер Джека Гогэна

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    Сегодня, 08:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6462

      fakeid 8 часов назад

      у него в контракте есть пункт, что с сезона 2024 отступные за него будут 200 лямов. и тут к гадалке не ходи: если реал не заполучит бесплатного мбаппу в следующем сезоне - то холанду не отвертеться от перехода в мадрид, только идиот откажется. реал так и так заплатит огромные деньги, хоть подъёмные, агентские и проч. за мбаппу - либо вложит их в холанда. последний вариант лучше, имхо.

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