«Ман Сити» обсудит с Холандом продление контракта с увеличением зарплаты

«Манчестер Сити» собирается предложить нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.

По данным журналиста Daily Mail Джека Гогэна, «Ман Сити» проведет переговоры с норвежцем о продлении контракта до 2028 года или на более долгий срок. Действующее соглашение рассчитано до 2027 года

Чемпион Англии прошлого сезона предложит Холанду увеличение зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю и существенные бонусы.