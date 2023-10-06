«Ман Сити» обсудит с Холандом продление контракта с увеличением зарплаты

«Манчестер Сити» собирается предложить нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.
По данным журналиста Daily Mail Джека Гогэна, «Ман Сити» проведет переговоры с норвежцем о продлении контракта до 2028 года или на более долгий срок. Действующее соглашение рассчитано до 2027 года
Чемпион Англии прошлого сезона предложит Холанду увеличение зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю и существенные бонусы.
- Холанд в «Сити» год.
- В прошлом сезоне он помог клубу оформить требл.
- Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
Источник: твиттер Джека Гогэна