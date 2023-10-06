Ибрагимович сделал предложение 53-летней модели – та отказалась от замужества

Златан Ибрагимович рассказал о неудачной попытке заключить брак с Хеленой Сегер.

Женщине сейчас 53 года.

Сегер – шведская бизнес-леди и модель.

Она 20 лет состоит в отношениях с Ибрагимовичем.

«Я спрашивал. Она отказалась. Я сказал, что она заслужила выйти за меня замуж через 20 лет, но она ответила, что ей это не нужно.

У неe был один шанс. Другого не будет. Но у нас двое детей, и это важнее, чем быть женатым. Мне не нужна бумага, в которой написано, что мы женаты», – заявил Ибра.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Главное дерби России уже в выходные: ставьте на матч со страховкой до 17000₽!