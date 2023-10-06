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    • Ибрагимович сделал предложение 53-летней модели – та отказалась от замужества

    Ибрагимович сделал предложение 53-летней модели – та отказалась от замужества

    Златан Ибрагимович рассказал о неудачной попытке заключить брак с Хеленой Сегер.

    • Женщине сейчас 53 года.
    • Сегер – шведская бизнес-леди и модель.
    • Она 20 лет состоит в отношениях с Ибрагимовичем.

    «Я спрашивал. Она отказалась. Я сказал, что она заслужила выйти за меня замуж через 20 лет, но она ответила, что ей это не нужно.

    У неe был один шанс. Другого не будет. Но у нас двое детей, и это важнее, чем быть женатым. Мне не нужна бумага, в которой написано, что мы женаты», – заявил Ибра.

    Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

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    Источник: VG

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25

      ZunVunChun 3 часа назад

      Пзц, что за существо страшное?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57287

      MaxRnD 6 часов назад

      А оно не мужик часом ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 8 часов назад

      зачем он ей ему ещё надо и часто, а ей уже нет.... климакс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      PHILADELPHIA 0001 10 часов назад

      У неe был один шанс. Другого не будет.))

      0
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      Рейтинг: +329

      vek410 14 часов назад

      Сразу видно, что из-за "большой любви". А тут хотел с замужеством и на состояние ее позариться

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