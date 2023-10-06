Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ибрагимович сделал предложение 53-летней модели – та отказалась от замужества

Ибрагимович сделал предложение 53-летней модели – та отказалась от замужества

6 октября 2023, 00:26
5

Златан Ибрагимович рассказал о неудачной попытке заключить брак с Хеленой Сегер.

  • Женщине сейчас 53 года.
  • Сегер – шведская бизнес-леди и модель.
  • Она 20 лет состоит в отношениях с Ибрагимовичем.

«Я спрашивал. Она отказалась. Я сказал, что она заслужила выйти за меня замуж через 20 лет, но она ответила, что ей это не нужно.

У неe был один шанс. Другого не будет. Но у нас двое детей, и это важнее, чем быть женатым. Мне не нужна бумага, в которой написано, что мы женаты», – заявил Ибра.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Главное дерби России уже в выходные: ставьте на матч со страховкой до 17000₽!

Еще по теме:
Ибрагимович – Холанду: «Удали мой номер!»
44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки 1
Ибрагимович – о полуфинале ЧМ-2026: «Англия увидит левую ногу Бога» 1
Источник: VG
Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vek410
1696548504
Сразу видно, что из-за "большой любви". А тут хотел с замужеством и на состояние ее позариться
Ответить
PHILADELPHIA 0001
1696562711
У неe был один шанс. Другого не будет.))
Ответить
Garrincha58
1696569828
зачем он ей ему ещё надо и часто, а ей уже нет.... климакс
Ответить
MaxRnD
1696578025
А оно не мужик часом ?
Ответить
ZunVunChun
1696590016
Пзц, что за существо страшное?!
Ответить
Главные новости
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
1
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
3
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Все новости
Все новости
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
14:10
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
1
Французская газета – о Сафонове: «Полиглот, шахматист, ценитель искусства и нестандартная личность»
12:10
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
10:27
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Суперкубок Италии изменил формат
08:54
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
1
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
08:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+