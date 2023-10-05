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    • Роналду не договорился с «Ювентусом» о выплате долга по зарплате

    Роналду не договорился с «Ювентусом» о выплате долга по зарплате

    Арбитражный совет Федерации футбола Италии (FIGC) рассмотрел жалобу Криштиану Роналду на «Ювентус».

    • Туринский клуб якобы должен футболисту 19,9 млн евро.
    • Такую сумму «Юве» не доплатил португальцу в период пандемии коронавируса.
    • Клуб заключил с Роналду тайное соглашение, условия которого не выполнил.

    В ходе заседания, состоявшегося 4 октября, Криштиану не договорился с «Ювентусом» о выплате долга по зарплате.

    Окончательное решение по делу будет вынесено в течение месяца.

    • Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
    • Его статистика: 134 матча, 101 гол, 22 ассиста.

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    Источник: Football Italia

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    05.10.2023 21:21
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