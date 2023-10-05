Роналду не договорился с «Ювентусом» о выплате долга по зарплате

Арбитражный совет Федерации футбола Италии (FIGC) рассмотрел жалобу Криштиану Роналду на «Ювентус».

Туринский клуб якобы должен футболисту 19,9 млн евро.

Такую сумму «Юве» не доплатил португальцу в период пандемии коронавируса.

Клуб заключил с Роналду тайное соглашение, условия которого не выполнил.

В ходе заседания, состоявшегося 4 октября, Криштиану не договорился с «Ювентусом» о выплате долга по зарплате.

Окончательное решение по делу будет вынесено в течение месяца.