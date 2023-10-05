Роналду не договорился с «Ювентусом» о выплате долга по зарплате

Арбитражный совет Федерации футбола Италии (FIGC) рассмотрел жалобу Криштиану Роналду на «Ювентус».
- Туринский клуб якобы должен футболисту 19,9 млн евро.
- Такую сумму «Юве» не доплатил португальцу в период пандемии коронавируса.
- Клуб заключил с Роналду тайное соглашение, условия которого не выполнил.
В ходе заседания, состоявшегося 4 октября, Криштиану не договорился с «Ювентусом» о выплате долга по зарплате.
Окончательное решение по делу будет вынесено в течение месяца.
- Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
- Его статистика: 134 матча, 101 гол, 22 ассиста.
Источник: Football Italia