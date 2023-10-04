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Инфантино прокомментировал проведение ЧМ-2030 в 6 странах

4 октября 2023, 20:58

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что ЧМ-2030 примут шесть стран.

«В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. Мы решили отпраздновать столетие первого чемпионата мира наиболее подходящим образом.

Уругвай, Аргентина и Парагвай организуют по одному матчу. Первый из этих трех матчей пройдет в Монтевидео на «Сентенарио» – на стадионе, где когда-то все начиналось.

Остальная часть турнира пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Турнир 2030 года будет уникальным», – сказал Инфантино.

  • В турнире поучаствуют 48 команд.
  • ЧМ-2026 примут США, Мексика и Канада.
  • Действующие чемпионы мира – аргентинцы.

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Источник: ФИФА
Весь мир Инфантино Джанни
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