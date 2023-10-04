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    Инфантино прокомментировал проведение ЧМ-2030 в 6 странах

    Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что ЧМ-2030 примут шесть стран.

    «В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. Мы решили отпраздновать столетие первого чемпионата мира наиболее подходящим образом.

    Уругвай, Аргентина и Парагвай организуют по одному матчу. Первый из этих трех матчей пройдет в Монтевидео на «Сентенарио» – на стадионе, где когда-то все начиналось.

    Остальная часть турнира пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Турнир 2030 года будет уникальным», – сказал Инфантино.

    • В турнире поучаствуют 48 команд.
    • ЧМ-2026 примут США, Мексика и Канада.
    • Действующие чемпионы мира – аргентинцы.

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    Источник: ФИФА

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    04.10.2023 20:58
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