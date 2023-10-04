Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Динамо» (0:3)

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.

«Это не тот результат который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца.

Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, турнирная ситуация обязывала. Мы не довольны результатом, нам не нравится проигрывать. Но впереди другое дерби. Ждeм реакцию от команды на результаты», – сказал Абаскаль.