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  • Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Динамо» (0:3)

Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Динамо» (0:3)

4 октября 2023, 19:32
11

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.

«Это не тот результат который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца.

Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, турнирная ситуация обязывала. Мы не довольны результатом, нам не нравится проигрывать. Но впереди другое дерби. Ждeм реакцию от команды на результаты», – сказал Абаскаль.

  • На выходных «Спартак» проиграл «Крыльям» со счетом 0:4.
  • Клуб идет на 5-м месте в РПЛ.
  • Следующий соперник – ЦСКА (8 октября).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Динамо Абаскаль Гильермо
Комментарии (11)
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DVOK68
1696437342
Вот ты оратор!)
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Project Бабангида
1696437650
испанский стыд ему не ведом ...ведь мы же - Баск!
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saf05
1696437771
Идиот
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Anton1969
1696438029
Два матча подряд с разгромными поражениями!!! Всё никак не наэксперементируется тренеришка, хренов!!! Пошёл вон, рыжий!!!
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oyabun
1696438393
Суть же не в результате. Можно проиграть случайно, можно в упорной борьбе. Сегодня же была полная безнадёга и 1 удар в створ ворот соперника, я даже не знаю это какими словами можно оценить?
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NewLife
1696438500
Гильермо, не пзди про мотивацию, лучше объясни состав и замены. В чем твоя тренерская роль - кукарекать оправдания после игры ?
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erybov1965
1696439265
Многие,наверно забыли.Уже не первый тренер в Спартаке,показывает не состоятельность игроков,на которых рассчитывают,которых приобретают не понятно как.Что российских,что зарубежных.Большинство тренируются вместе год и более и говорить о несыгранности,это разговоры в пользу "бедных",только они не такие уж бедные.Абаскаль получает,гораздо меньше большинства некоторых "профессионалов".Он уже кого только не попробовал и все показал,в различных вариациях,в различных схемах.Но это бесполезно,когда игрок не хочет играть в полную силу,каждый матч,или хотя бы через один.
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erybov1965
1696439577
Так они такой матч играют один раз в месяц,в лучшем случае,когда скучают по футболу(хотелось бы верить).А зарплату получают- регулярно.Здесь раз и навсегда надо поставить на место обнаглевших и зажравшихся футболеров.Так играть за Спартак нельзя или не приходите в команду.Играйте там,где устраивает такая игра.Болельщики после игры с Самарой правду кричали.Но им все по боку.Зарплата от этого меньше не стала.Виде ти ли они устают,а если бы в Европе еще играли.Пусть пойдут посмотрят в шахту,на литейный завод и т.д.,где действительно устают.
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Вомбат
1696440112
Спартак, конечно, плохо сыграл. Но как могло быть иначе, если в старте вышли дублеры, а у набравшего форму Динамо - основа. Да еще и второй гол, забитый из офсайда засчитали. Ну а третий - обычное дело, в концовке вышел Промес и побежали забивать гол престижа. Главное для Спартака не то, как он сыграл сегодня, а как он сыграет в следующем туре. Если он разгромит ЦСКА, придется срочно переобуваться сегодняшним демосфенам.
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paracetamol
1696444406
Еще и коням влетят свинки с разгромом!
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