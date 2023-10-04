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    • Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Динамо» (0:3)

    Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Динамо» (0:3)

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.

    «Это не тот результат который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца.

    Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, турнирная ситуация обязывала. Мы не довольны результатом, нам не нравится проигрывать. Но впереди другое дерби. Ждeм реакцию от команды на результаты», – сказал Абаскаль.

    • На выходных «Спартак» проиграл «Крыльям» со счетом 0:4.
    • Клуб идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – ЦСКА (8 октября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.10.2023 19:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +241

      Клубничный 4 октября, 23:14

      Молодец - верной дорогой ведешь сырдых вонючий!!!

      Так держать!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19426

      paracetamol 4 октября, 21:33

      Еще и коням влетят свинки с разгромом!

      1
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      Рейтинг: +1396

      Айболид 4 октября, 20:54

      Гильермо верим !

      0
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      Рейтинг: +13347

      Вомбат 4 октября, 20:21

      Спартак, конечно, плохо сыграл. Но как могло быть иначе, если в старте вышли дублеры, а у набравшего форму Динамо - основа. Да еще и второй гол, забитый из офсайда засчитали. Ну а третий - обычное дело, в концовке вышел Промес и побежали забивать гол престижа. Главное для Спартака не то, как он сыграл сегодня, а как он сыграет в следующем туре. Если он разгромит ЦСКА, придется срочно переобуваться сегодняшним демосфенам.

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      Рейтинг: +188

      яцык > Вомбат 4 октября, 20:25

      О чем ты.какая основа у Динамо?

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      Рейтинг: +16639

      Алексей З 4 октября, 20:16

      Бла-бла-бла от недотренера.

      0
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 4 октября, 20:12

      Так они такой матч играют один раз в месяц,в лучшем случае,когда скучают по футболу(хотелось бы верить).А зарплату получают- регулярно.Здесь раз и навсегда надо поставить на место обнаглевших и зажравшихся футболеров.Так играть за Спартак нельзя или не приходите в команду.Играйте там,где устраивает такая игра.Болельщики после игры с Самарой правду кричали.Но им все по боку.Зарплата от этого меньше не стала.Виде ти ли они устают,а если бы в Европе еще играли.Пусть пойдут посмотрят в шахту,на литейный завод и т.д.,где действительно устают.

      0
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 4 октября, 20:07

      Многие,наверно забыли.Уже не первый тренер в Спартаке,показывает не состоятельность игроков,на которых рассчитывают,которых приобретают не понятно как.Что российских,что зарубежных.Большинство тренируются вместе год и более и говорить о несыгранности,это разговоры в пользу "бедных",только они не такие уж бедные.Абаскаль получает,гораздо меньше большинства некоторых "профессионалов".Он уже кого только не попробовал и все показал,в различных вариациях,в различных схемах.Но это бесполезно,когда игрок не хочет играть в полную силу,каждый матч,или хотя бы через один.

      1
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 4 октября, 19:55

      Гильермо, не пзди про мотивацию, лучше объясни состав и замены. В чем твоя тренерская роль - кукарекать оправдания после игры ?

      1
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      Рейтинг: +34511

      oyabun 4 октября, 19:53

      Суть же не в результате. Можно проиграть случайно, можно в упорной борьбе. Сегодня же была полная безнадёга и 1 удар в створ ворот соперника, я даже не знаю это какими словами можно оценить?

      2
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      Рейтинг: +713

      The only one 4 октября, 19:50

      "Отличный" ответ

      3
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