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    Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в Фонбет Кубке России.

    – В каком состоянии Комличенко и Глебов, отсутствовавший сегодня в заявке?

    – Комличенко, возможно, будет в заявке на матч с «Краснодаром». Глебов восстанавливается после игры с «Уралом».

    – Ротация помогает вам сохранить свежесть команды в двух турнирах?

    – На Кубок играет второй состав. Что мы еще можем поменять? Какую стратегию? На поле в защите сегодня вышли мальчики по 18 лет.

    – Как поддерживаете своих игроков перед матчем?

    – Руками, чтобы не упали. Иногда хвалю, иногда ругаю, в зависимости от матча.

    • «Локо» возглавил группу B и досрочно вышел в плей-офф Кубка.
    • «Ростов» третий в квартете.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2023 20:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +481

      R-W_warrior 3 октября, 20:55

      Левый пендаль на седьмой минуте....что-то пошло не по плану...

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      Рейтинг: +56

      vitek 87 > R-W_warrior 3 октября, 21:12

      Так пенальти все равно не забили. Так что должен какой-то подъем сил быть уверенность в себе

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