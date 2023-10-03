Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»

Левый пендаль на седьмой минуте....что-то пошло не по плану...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в Фонбет Кубке России.
– В каком состоянии Комличенко и Глебов, отсутствовавший сегодня в заявке?
– Комличенко, возможно, будет в заявке на матч с «Краснодаром». Глебов восстанавливается после игры с «Уралом».
– Ротация помогает вам сохранить свежесть команды в двух турнирах?
– На Кубок играет второй состав. Что мы еще можем поменять? Какую стратегию? На поле в защите сегодня вышли мальчики по 18 лет.
– Как поддерживаете своих игроков перед матчем?
– Руками, чтобы не упали. Иногда хвалю, иногда ругаю, в зависимости от матча.
- «Локо» возглавил группу B и досрочно вышел в плей-офф Кубка.
- «Ростов» третий в квартете.
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