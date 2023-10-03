Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в Фонбет Кубке России.

– В каком состоянии Комличенко и Глебов, отсутствовавший сегодня в заявке?

– Комличенко, возможно, будет в заявке на матч с «Краснодаром». Глебов восстанавливается после игры с «Уралом».

– Ротация помогает вам сохранить свежесть команды в двух турнирах?

– На Кубок играет второй состав. Что мы еще можем поменять? Какую стратегию? На поле в защите сегодня вышли мальчики по 18 лет.

– Как поддерживаете своих игроков перед матчем?

– Руками, чтобы не упали. Иногда хвалю, иногда ругаю, в зависимости от матча.