Булыкин назвал главную проблему «Спартака»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил неудачную игру «Спартака» на старте сезона.

– В чем главная проблема «Спартака»?

– В недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства.

– Даже со стороны это чувствуется?

– Конечно! Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.

– Как можно исправить ситуацию?

– Только набранными очками. Тогда Абаскалю всe простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер.