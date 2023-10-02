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    Булыкин назвал главную проблему «Спартака»

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил неудачную игру «Спартака» на старте сезона.

    – В чем главная проблема «Спартака»?

    – В недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства.

    – Даже со стороны это чувствуется?

    – Конечно! Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.

    – Как можно исправить ситуацию?

    – Только набранными очками. Тогда Абаскалю всe простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2023 19:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14993

      Skull_Boy 2 октября, 20:06

      Какое может быть единство, если нет даже костяка команды из 3-5 человек и постоянная перетасовка состава уже убивает и доводит до смешного

      0
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      Рейтинг: +702

      timon2401 > Skull_Boy 2 октября, 20:50

      а кто из нынешнего состава Спартака может входить в этот "костяк"? легионеры играют постоянно, а вот по поводу паспортистов вопрос..ставь молодых, тренера начнут упрекать при любом удобном случае, да и сами Джикии, Зобнины и прочие агенты волну начнут нагонят..ставь старую гвардию, так они сейчас на поле ни о чем..куда не плюнь, по всякому плохо))

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      Рейтинг: +490

      erybov1965 2 октября, 20:00

      Частично с ним согласен,только лидеров в Спартаке сейчас нет.Кого можно припомнить,чтобы на протяжении длительного времени тянули команду,призывали к полной самоотдачи в важных матчах, особенно личным примером.Так эпизодически,2-3 игрока,под настроение.

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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная 2 октября, 19:45

      В основном Булыкин по делу говорит

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