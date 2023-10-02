Булыкин назвал главную проблему «Спартака»

Какое может быть единство, если нет даже костяка команды из 3-5 человек и постоянная перетасовка состава уже убивает и доводит до смешного
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил неудачную игру «Спартака» на старте сезона.
– В чем главная проблема «Спартака»?
– В недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства.
– Даже со стороны это чувствуется?
– Конечно! Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.
– Как можно исправить ситуацию?
– Только набранными очками. Тогда Абаскалю всe простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер.