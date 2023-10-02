Уничтожение «Спартака», Балотелли поддержал провинциальный клуб из России, футболистку «Локо» госпитализировали и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2023 10:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Тимофей-Аздоев-vkontakte 2 октября, 10:18

      Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 10-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.

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      Рейтинг: +20158

      ilichkadr 2 октября, 08:32

      "Уничтожение «Спартака»"?
      Это круто! Кто же позарился на "народную"!?

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