Уничтожение «Спартака», Балотелли поддержал провинциальный клуб из России, футболистку «Локо» госпитализировали и другие новости

Игрок «Оренбурга» поцеловал журналистку после победы над «Зенитом»
37-летний Фалькао забил на 102-й минуте матча Примеры
Дзюба выложил видео с подбитым глазом
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
VAR-судьи матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» отстранены
Футболистку «Локомотива» госпитализировали во время матча с ЦСКА
Медведев дебютировал в Медиалиге – по ходу матча его заменил Миллер
РПЛ. «Крылья» уничтожили «Спартак» – 4:0!
«Спартак» будет выбирать из двух тренеров в случае отставки Абаскаля
«Это невозможно»: Неймар в шоке от стадиона, на котором сыграет «Аль-Хиляль»
Источник: «Бомбардир»