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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Уничтожение «Спартака», Балотелли поддержал провинциальный клуб из России, футболистку «Локо» госпитализировали и другие новости

2 октября 2023, 10:00
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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ilichkadr
1696224779
"Уничтожение «Спартака»"? Это круто! Кто же позарился на "народную"!?
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Тимофей-Аздоев-vkontakte
1696231114
Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 10-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.
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