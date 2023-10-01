⚡ РПЛ. «Крылья» уничтожили «Спартак» – 4:0!

Очень неприятное поражение. Почти все мячи пропущены на контратаках. Может быть надо было уделить больше внимания обороне. Преимущество Спартака в начале игры было заметным. Забей Спартак первым мяч все могло было пойти по другому сценарию. Однако вся команда провела матч слабо, отметить даже некого.
Крылья с победой!
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в домашнем матче 10-го тура РПЛ – 4:0. Дубль сделал защитник Юрий Горшков.
Самарская команда набрала 21 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице.
«Спартак» с 16 очками занимает пятую строчку.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Горшков, 7; 2:0 – Горшков, 26; 3:0 – Гарре, 78; 4:0 – Шитов, 90.