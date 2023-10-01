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    ⚡ РПЛ. «Крылья» уничтожили «Спартак» – 4:0!

    «Крылья Советов» разгромили «Спартак» в домашнем матче 10-го тура РПЛ – 4:0. Дубль сделал защитник Юрий Горшков.

    Самарская команда набрала 21 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице.

    «Спартак» с 16 очками занимает пятую строчку.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Горшков, 7; 2:0 – Горшков, 26; 3:0 – Гарре, 78; 4:0 – Шитов, 90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2023 18:28
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    Комментарии317
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 2 октября, 11:03

      Очень неприятное поражение. Почти все мячи пропущены на контратаках. Может быть надо было уделить больше внимания обороне. Преимущество Спартака в начале игры было заметным. Забей Спартак первым мяч все могло было пойти по другому сценарию. Однако вся команда провела матч слабо, отметить даже некого.
      Крылья с победой!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid 2 октября, 07:29

      ахаха, промквас, скучать по тебе не будем)

      https://bombardir.ru/profile/365891

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid 2 октября, 07:01

      даже с утра очень стыдно за рылов))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      Плюшевый пупсик 2 октября, 01:57

      Вот рыла и показали свой истинный уровень!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      Плюшевый пупсик 2 октября, 01:56

      Приятно посмотреть на очередной позор тарасовской помойки!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6149

      GoldPlayFIFARus9 2 октября, 00:35

      С победой Крылья, вся страна болела сегодня за вас!!!

      9
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    • ...
      Рейтинг: +6174

      Павелий 2 октября, 00:31

      Смотрел по ТВ первый тайм. Спартак хоть и был сильнее, но не хотел играть. А Крылья были слабее, но хотел играть. Поэтому у них и шла игра, получались голы.

      Что-то явно не так с мотивацией, а это первая задача тренера.

      Буду рад, если Крылья по итогам сезона окажутся в тройке.

      3
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      Рейтинг: +2332

      Бриг 1 октября, 23:26

      Крылья , судя по всему, будут в призерах. Краснодар-чемпион. Зенит будет трудно бороться за 3 место. С непонятным результатом. После 10 туров это почти научный прогноз.

      0
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      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA > Бриг 2 октября, 00:08

      Крылья через пару туров (если не в следующем сдадут) . Краснодару нужен сильный соперник .( Играть в кубке и так сложно имея в составе 13 игроков на уровне)

      0
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > Бриг 2 октября, 10:55

      Крылья даже в пятерке по итогу вряд-ли будут, а вот Краснодар за тройку может и зацепится...

      0
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      Рейтинг: +127

      alteper 1 октября, 23:25

      Все таки спартак должен гордиться тем что весь мир его обсуждает,а когда крылышки проиграют уверен о них даже не вспомнят через 5 мин)))))))

      2
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      Рейтинг: +2435

      shurik45 1 октября, 23:13

      Чертаново и два воспитанника Спартака ,таков состав Крыльев на этот матч . Результат вполне закономерен.

      2
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