Медведев дебютировал в Медиалиге – по ходу матча его заменил Миллер

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сыграл за «Чисто Питер» в матче Медиалиги против ФК «10».

68-летний функционер вышел в основе с капитанской повязкой.

Медведева заменили в первом тайме на экс-игрока «Амкала» и 2DROTS Геннадия Миллера.

Встреча прошла на «Петровском».

«Чисто Питер» тренирует Владислав Радимов.

Медведев сыграл после 2 поражений «Зенита» подряд.

Скриншоты трансляции на ютуб-канале Медиалиги