Медведев дебютировал в Медиалиге – по ходу матча его заменил Миллер

Хах, ну вы мастера заголовков) Я уж думал, реально Борисыч вышел ляжки размять
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сыграл за «Чисто Питер» в матче Медиалиги против ФК «10».
68-летний функционер вышел в основе с капитанской повязкой.
Медведева заменили в первом тайме на экс-игрока «Амкала» и 2DROTS Геннадия Миллера.
- Встреча прошла на «Петровском».
- «Чисто Питер» тренирует Владислав Радимов.
- Медведев сыграл после 2 поражений «Зенита» подряд.
Скриншоты трансляции на ютуб-канале Медиалиги