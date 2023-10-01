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    • Медведев дебютировал в Медиалиге – по ходу матча его заменил Миллер

    Медведев дебютировал в Медиалиге – по ходу матча его заменил Миллер

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сыграл за «Чисто Питер» в матче Медиалиги против ФК «10».

    68-летний функционер вышел в основе с капитанской повязкой.

    Медведева заменили в первом тайме на экс-игрока «Амкала» и 2DROTS Геннадия Миллера.

    • Встреча прошла на «Петровском».
    • «Чисто Питер» тренирует Владислав Радимов.
    • Медведев сыграл после 2 поражений «Зенита» подряд.

    Скриншоты трансляции на ютуб-канале Медиалиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2023 20:16
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +45

      vikingus 2 октября, 00:27

      Хах, ну вы мастера заголовков) Я уж думал, реально Борисыч вышел ляжки размять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 1 октября, 22:55

      Этот придурок своим бы делом занимался. Накупил в Зенит бразил, а они играть не хотят! А этот идиот еще покупает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      russkiisergei 1 октября, 20:46

      в РПЛ наса с ы вают, теперь и в медиалиге будут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      wlad wm--google > russkiisergei 5 октября, 13:32

      Уж как сасет свинота-равных нет))) аж хрюкает

      0
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