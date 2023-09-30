«Немного волнуюсь за Тикнизяна»: Губерниев – о будущей свадьбе футболиста с ведущей «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о скорой свадьбе своей коллеги Яны Ромашкиной с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

Футболист сделал предложение на Останкинской башне.

О романтических отношениях Наира и Яны стало известно прошедшим летом.

Тикнизян мог уехать в Европу – им интересовались клубы Бундеслиги.

«Конечно, немного волнуюсь за Тикнизяна: чтобы совладать с Ромашкиной, это надо быть настоящим мастером.

Но если серьезно, то очень рад за них. Совет да любовь!» – сказал Губерниев.

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