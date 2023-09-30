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    • «Немного волнуюсь за Тикнизяна»: Губерниев – о будущей свадьбе футболиста с ведущей «Матч ТВ»

    «Немного волнуюсь за Тикнизяна»: Губерниев – о будущей свадьбе футболиста с ведущей «Матч ТВ»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о скорой свадьбе своей коллеги Яны Ромашкиной с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

    • Футболист сделал предложение на Останкинской башне.
    • О романтических отношениях Наира и Яны стало известно прошедшим летом.
    • Тикнизян мог уехать в Европу – им интересовались клубы Бундеслиги.

    «Конечно, немного волнуюсь за Тикнизяна: чтобы совладать с Ромашкиной, это надо быть настоящим мастером.

    Но если серьезно, то очень рад за них. Совет да любовь!» – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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